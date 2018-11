Vacina contra o HPV chegou a 750 mil jovens portuguesas

Alexandra Inácio Hoje às 12:43 Facebook

Setecentas e cinquenta mil jovens portuguesas receberam as três doses da vacina contra o papiloma vírus humano (HPV) desde 2008, revelou esta segunda-feira a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas.

Na cerimónia que assinala o 10° aniversário da inclusão do HPV no Plano Nacional de Saúde, Graça Freitas explicou que a taxa de adesão na média das coortes abrangidas atinge os 86%, mas que há idades, como a dos 13 anos, em que essa cobertura é superior a 90%.

A adesão coloca Portugal "na vanguarda mundial da prevenção primária do HPV", frisou a diretora-geral. A Comissão Técnica de Vacinação, explicou, está a avaliar a possível inclusão dos rapazes na vacinação do HPV no plano nacional.

A análise, explicou mais tarde Teresa Fernandes, da DGS, numa mesa redonda realizada na cerimónia, terá de ter em conta inúmeros parâmetros como o peso da doença nos rapazes, a cobertura que pode ser atingida ou a comparação entre os custos dos tratamentos e da vacinação.

O custo do programa de vacinação do HPV em 2018 foi de seis milhões de euros, revelou.