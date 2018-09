Veja os resultados do acesso à 2.ª fase do Ensino Superior

Alexandra Inácio Hoje às 00:01 Facebook

Twitter

Candidataram-se 17109 estudantes na segunda fase de acesso ao Ensino Superior e foram colocados 9452 - menos 379 que em 2017.

Consulte aqui a lista de colocados da segunda fase de acesso ao Ensino Superior

Por ocupar ficaram 5254 vagas que sobram para a terceira fase. A maioria em institutos politécnicos. Entre os dez cursos com mais vagas livres, oito são no Politécnico de Bragança, por exemplo, os cursos de Engenharia de Energias Renováveis (66), Educação Básica (49) ou Engenharia Eletrónica e de Computadores (48).

Enfermagem Veterinária (Bragança), Engenharia Civil (Viseu, Bragança ou Coimbra), Engenharia Informática (Beja), Farmácia (Guarda) ou Agronomia (Portalegre ou Santarém) são exemplos de outros cursos com mais de 30 vagas ainda por preencher.

Este ano, já entraram no Ensino Superior 46070 estudantes (menos 1103 que em 2017). Na primeira fase foram colocados 43992 mas 5225 não chegaram a matricular-se - alguns em cursos de Enfermagem, como nas escolas de Coimbra, Lisboa e do Porto, que tendo preenchido as vagas na 1.ª fase, colocaram na 2.ª, respetivamente, 55, 52 e 36 alunos.

Os cursos mais concorridos colocaram estudantes nesta segunda fase. Caso de Engenharia Física e Tecnológica (dois colocados com 19,95 e 19,55 valores de média) e de Engenharia Aeroespacial (8 colocados), no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa; ou, de Medicina onde entraram novos estudantes nas sete instituições com este curso, sendo o maior número em Lisboa com 12 colocados (o último com 18,22 de média).

Mais de metade (54%) dos estudantes foram colocados em instituições fora do Porto e de Lisboa, que este ano sofreram um corte de 5% nas vagas. É um reforço de 1% em relação a 2017.

Pela primeira vez na 2.ª fase houve vagas para estudantes com deficiência. No total das duas fases, ao abrigo deste contingente especial, já entraram 231 alunos - o "número mais elevado de sempre", frisa o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior (MCTES) no comunicado enviado às redações.

Apesar da ligeira diminuição no número de colocados relativamente ao ano passado, o Ministério acredita que se vão atingir as estimativas de entrada de 73 mil novos estudantes, este ano, através de todas as vias de ingresso, incluindo cerca de 45 mil através do concurso nacional de acesso.

As matrículas da segunda fase realizam-se entre esta quinta-feira e 1 de outubro.

Cada instituição vai fixar o número de vagas para a terceira fase que serão reveladas dia 4 de outubro. O número será em valor igual ou inferior às que sobraram da segunda fase. As candidaturas à terceira fase decorrem entre 4 e 8 de outubro.