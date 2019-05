Venda de fármacos para emagrecer cresceu 30%

Dina Margato Hoje às 09:28 Facebook

Comercialização de duas novas substâncias revolucionou o tratamento. Só no ano passado foram gastos 21 milhões em produtos para a perda de peso.

A prescrição de medicamentos para tratar a obesidade aumentou 30% em cinco anos. Motivo: a entrada no mercado de novos fármacos, considerados altamente eficazes. E o crescimento só não é maior por causa do preço. A nova vaga de remédios - que chegam a custar 250 euros por mês - não é comparticipada. No Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade, especialistas e doentes reivindicam a comparticipação destes produtos. No total, os portugueses gastaram 21 milhões de euros em 2018 para emagrecer.