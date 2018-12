Vender quartéis em Lisboa rende 57 milhões ao Estado

Nelson Morais Hoje às 09:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Em 2008, o então ministro Nuno Severiano Teixeira previu que, através da Lei de Programação de Infraestruturas Militares (LPMI), a Defesa Nacional arrecadaria 834 milhões de euros, nos 12 anos seguintes, com a rentabilização de imóveis de que não já precisava.

Dez anos depois, sabe-se que foram negociados 47 imóveis, mas não o montante das respetivas receitas. O Ministério da Defesa Nacional (MDN) só disponibilizou informação posterior a 2015, segundo a qual garantiu 95 milhões de euros - 57 milhões na zona de Lisboa - com 17 de quase 200 imóveis disponíveis para rentabilização.

O último negócio foi o do antigo Quartel de São Brás (Porto), que foi desativado pelo Estado-Maior do Exército há 25 anos. Em hasta pública promovida pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, no último dia 18, foi vendido a um investidor estrangeiro, por cerca de cinco milhões de euros. Mas, desde 2015, foram vendidos em hasta pública mais cinco imóveis. Outros seis foram alienados por ajuste direto, quatro foram objeto de cedência de utilização por 50 anos e um por 15 anos.

As informações do MDN reportam-se ao período de vigência da Lei de Infraestruturas Militares, que entrou em vigor em 2015 e revogou a LPMI. Esta foi a lei orgânica que, em 2008, estabeleceu o atual modelo de rentabilização dos imóveis "irrelevantes para os objetivos da Defesa", num desígnio político que já era perseguido desde os anos 90. Mas, sobre o período 2008-2015, o MDN só informou que "foram rentabilizados 30 imóveis, através das diversas modalidades".

Omitindo o montante realizado naqueles negócios, impediu que se fizesse o balanço de uma década. Segundo as informações disponíveis noutras fontes, dificilmente terão sido garantidos, até agora, mais de 200 milhões de euros. Uma estimativa que deixa a Defesa ainda muito longe do objetivo apontado por Severiano Teixeira para 2020.

Um quarto transacionado

Na sequência da LPMI e da nova versão aprovada em 2015, foram publicadas listas que disponibilizaram ao mercado, respetivamente, 195 e 183 imóveis, tendo sido transacionado cerca de um quarto do total. Questionado sobre as razões de terem sido "tão poucos", o MDN respondeu que isso se justifica, "em grande parte, pela especificidade dos imóveis". "Uns por não serem suscetíveis de alienação", outros devido ao facto de terem "classificação cultural" ou "integrarem o domínio público marítimo", outros ainda "por terem menos potencial económico", expressa, por email, um assessor do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

A atratividade destes poderá ser avaliada ainda segundo as entidades envolvidas nos negócios realizados na vigência da nova lei. Oito foram comprados ou arrendados por entidades privadas (empresas imobiliárias e Santa Casa de Lisboa) e nove foram parar às mãos de municípios, da empresa pública Estradas de Portugal e do Governo dos Açores.

Ministério da Defesa não respondeu a todas as perguntas sobre negócios

Só após muita insistência, o Ministério da Defesa Nacional (MDN) forneceu uma lista de 17 imóveis negociados e respetivos montantes, indicando, primeiro, que se tratava de informação posterior a 2008 e, já ontem à tarde, que eram apenas os negócios posteriores a 2015. O JN ainda insistiu para que fosse informado do montante dos negócios feitos entre 2008 e 2015, mas ficou sem resposta. Em email enviado ontem à tarde, o MDN também se recusou a revelar o valor exato de venda em hasta pública do Quartel de S. Brás (Porto), a identidade do comprador e, ainda, se houve outras hastas públicas, desde 2018, que ficaram desertas. Embora fosse o proprietário dos imóveis em causa, o MDN justificou que "as informações relativas às hastas públicas devem ser prestadas pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças".

Saiba mais

183 imóveis

Lista de imóveis transacionados entre 2015 e 2018afetos à Defesa Nacional foram disponibilizados, para rentabilização, pelo Despacho n.º 11 427, de 2015, assinado pelos então ministros da Defesa, Aguiar-Branco, e das Finanças, Maria Luís Albuquerque, ao abrigo da Lei de Infraestruturas Militares (LIM).

Sete imóveis foram adicionados

Há sete imóveis que não estavam na lista de 2015, mas foram, depois disso, rentabilizados, tendo em conta a adequação do parque imobiliário militar aos novos objetivos estratégicos da Defesa Nacional. De resto, o Ministério da Defesa adianta que "se encontram em curso os trabalhos para atualização do Despacho n.º 11 427/2015".

De quartéis, a fortes e vivendas

A lista de imóveis disponíveis integra quartéis, fortes, paióis, terrenos, estradas, postos de observação ou vigilância, carreiras de tiro e vivendas, entre outros tipos de imóveis, situados em 55 concelhos do continente, dos Açores e da Madeira.