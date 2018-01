Ventos fortes cancelam voos na Madeira

Hoje às 01:17 Facebook

Os ventos fortes em Santa Cruz provocaram, este sábado, 12 cancelamentos de voos (chegadas e partidas) e fizeram divergir dois aviões no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo.

Segundo uma fonte aeroportuária, um avião da TAP, proveniente de Lisboa, retornou ao ponto de partida e um da easyJet, procedente de Londres - Gatwick, divergiu para Tenerife.

Os voos (chegadas e respetivas partidas) da Lufthansa (de Frankfurt), da Eurowings (de Colónia), da Norwegian (de Estocolmo - Arlanda), da Aigle Azur (de Paris - Orly) e da Transavia (de Lyon e de Paris - Orly) foram cancelados.

De acordo com a estação meteorológica do Aeroporto, a previsão até às 18 horas de hoje é de vento norte de 33 quilómetros hora e rajadas de 56 quilómetros hora mas, temporariamente, poderá haver períodos em que a velocidade do vento seja mais reduzida.

As condições atmosféricas mobilizaram ainda os Bombeiros Voluntários de Santana (deslizamento de terra que condicionou momentaneamente a Estrada Regional), os Bombeiros Municipais de Santa Cruz (queda de uma árvore no sítio da Pereira, em Santo António da Serra) e os Bombeiros Municipais do Funchal (queda de árvore na Eira do Serrado).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA] colocou o arquipélago da Madeira sob avisos meteorológicos, laranja e amarelo, para vento e agitação marítima forte até ao final de domingo.