Viagens dos portugueses na Páscoa batem novo recorde

Este será o novo melhor ano de sempre para as agências e os hoteleiros também estão otimistas quanto às receitas.

Os portugueses continuam a manter as férias e as viagens no topo das prioridades, este ano, permitindo às agências de viagens registar crescimentos das vendas a dois dígitos, até 30%, já para o período intermédio da Páscoa. Os hoteleiros nacionais também contam com ocupações melhores ou iguais ao ano passado para este período, o que permite antecipar subidas dos preços médios e evolução favorável das receitas.

"Para os destinos nacionais, há muita procura, mas ainda faltam muitas reservas de última hora", notou Nuno Mateus, vice-presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo. "Não temos dúvidas que os portugueses vão viajar ainda mais do que no ano passado, que foi o melhor de sempre. Posso afirmar com segurança um crescimento a dois dígitos", garantiu. Para Nuno Mateus, apesar de sinais de arrefecimento da economia, "quando o desemprego desce, os portugueses viajam".