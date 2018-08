Viana e Peniche entre as escolhas de verão do "The Guardian"

Ana Peixoto Fernandes 29 Abril 2018 às 21:04 Facebook

Viana do Castelo e Peniche constam entre as escolhas do jornal "The Guardian", que publicou na sua edição online deste sábado, uma lista das 12 melhores cidades "com espírito de verão" no sul da Europa.

A publicação britânica destaca, por ordem, Sanremo e Sciacca (Itália), Viana do Castelo e Peniche (Portugal), Sanlúcar de Barrameda em Cádiz e San José de Almería (Espanha), Galaxidi, Gulf of Corinth e Volos (Grécia), Zadar e Sibenik (Croácia) e Saint-Jean-de-Luz e Séte (França).

O "The Guardian" descreve as escolhas como "ilhas tranquilas, portos venezianos, sumptuosos frutos do mar e areias douradas". "Estas cidades costeiras na França, Espanha, Itália, Croácia, Grécia e Portugal estão entranhadas com o espírito do verão para melhores cidades com praia do sul da Europa", escreve o jornal.

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, tornou este domingo publica a notícia, com o comentário: "Viana nas bocas do Mundo". Recentemente, o "The Guardian" publicou um artigo dedicado às "Bolas de Berlim" da confeitaria Manuel Natário, em Viana do Castelo.