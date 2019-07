Nuno Miguel Ropio Hoje às 18:40 Facebook

O vice-presidente da Assembleia da República, José Matos Correia, deu uma reprimenda à secretária de Estado da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, por esta não ter acabado uma intervenção no parlamento dentro do tempo estipulado. Mas antes, irritado, cortou-lhe o som.

Na discussão da proposta de lei do Governo, para a alteração do regime jurídico da realização das perícias médico-legais e forenses, na quinta-feira no Parlamento, Helena Mesquita Ribeiro intervinha já há mais de uma hora quando foi chamada à atenção pelo deputado do PSD e vice-presidente da Assembleia da República, José Matos Correia, que naquele momento dirigia os trabalhos da mesa do plenário.

Helena Mesquita Ribeiro respondia às bancadas da Direita, a quem acusava de terem deixado, em 2015, o Instituto de Medicina Legal sem os meios humanos necessários e que este Governo quase duplicou os técnicos.

Matos Correia, que está no Parlamento há já seis legislaturas, a contar com a atual, chamou uma primeira vez à atenção da governante para o facto de o seu tempo ter acabado: "Senhora secretária de Estado, queira terminar". Ao lado de um impávido secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, Helena Mesquita Ribeiro prosseguiu com entusiasmo a sua declaração.

O vice de Ferro Rodrigues chamou então mais uma vez à atenção e à terceira foi lapidar: "Senhora secretária de Estado vou lhe cortar a palavra". A governante sentou-se, foi aplaudida e seguiu-se então a reprimenda do histórico parlamentar, que conhece as regras do plenário há 18 anos.

"Ó senhora secretária de Estado, vamos ver se a gente se entende: os tempos são para cumprir. E, quando o presidente [da mesa do plenário] faz um aviso, o mínimo que se pode pedir é que as pessoas deem conta de que ouviram o aviso", atirou Matos Correia, provocando um arquear de sobrancelha ao deputado do PSD Duarte Pacheco, que está ao seu lado, pela surpresa do raspanete. Da bancada da Direita saiu então uma reação: "Muito bem".

Contactado pelo JN, a secretaria de Estado da Justiça não quis comentar a chamada de atenção do histórico da bancada laranja, que já anunciou que não quer se manter no Parlamento na próxima legislatura.