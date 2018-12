Vidas que o JN ajudou a mudar em 2018

Paulo Lourenço Hoje às 09:14 Facebook

Fintar o destino, abrir janelas quando todas as portas parecem fechadas, foi, um ano mais, possível, graças às histórias que o JN trouxe a público. De Norte a Sul, cumprimos a nossa vocação de estar perto das pessoas, de contar as suas histórias, de mostrar o país real. Este é o nosso ADN e, em 2019, cá estaremos para mudar mais vidas, para alertar mais consciências.

VILA NOVA DE GAIA

Rodrigo operado após longa espera

Rodrigo com a mãe e a irmã mais velha Foto: Leonel de Castro/Global Imagens

Rodrigo Silva, um menino de oito anos, de Mafamude, esperava desde maio por uma cirurgia urgente a uma luxação da anca. A operação só foi realizada na quinta-feira, após o JN ter noticiado o caso e acompanhado a saga de mãe e filho, que viram a intervenção ser recusada pelos cinco hospitais indicados em vales de cirurgia, depois marcada e cancelada e, por fim, efetuada no hospital de S. João, onde Rodrigo havia estado em lista de espera. Ana Correia Costa

PORTO

Pediatria do S. João avança

Jorge Pires denunciou problemas da Pediatria Foto: João Manuel Ribeiro/Global Imagens

Dez anos. Há uma década que a Pediatria do Hospital de S. João funciona "provisoriamente" em contentores. Crianças internadas e tratadas em condições degradantes. Mas só após a reportagem do JN, sobre as denúncias dos pais de doentes oncológicos a serem tratados em corredores, o processo conheceu desenvolvimentos. De tal forma que o presidente da República passou lá parte do dia de Natal (citação ao lado). Já se melhoraram algumas instalações, o Parlamento aprovou uma exceção para que as obras da nova ala pediátrica avancem mais rápido e o hospital vai transferir, até março, alguns serviços para o edifício central. Jorge Pires é o rosto da luta dos pais, que formaram uma associação.

BRAGA

Alojamento após dormir na estação

Quando o comboio se atrasava, Catarina não tinha como regressar a casa Foto: Gonçalo Delgado / Global Imagens

Uma trabalhadora da Servirail que foi obrigada a dormir, duas noites seguidas, na estação de comboios de Braga, para assegurar o emprego, passou a ter o alojamento garantido pela empresa. No dia em que o JN denunciou o caso, 9 de fevereiro, Catarina Pinto, de 29 anos, esteve reunida com os responsáveis da firma que explora os bares da CP, para encontrar as melhores condições de trabalho até lhe ser cedida vaga na escala do Porto, onde mora. Na altura, a funcionária regozijou-se com o facto de passar a ter um sítio para dormir, sempre que o intercidades entre Lisboa e Braga, onde prestava o serviço, se atrasava e a impossibilitava de apanhar o último comboio da noite para casa. Catarina queixou-se que era obrigada a cumprir uma escala a 55 quilómetros de casa devido a uma "retaliação" da empresa. Sandra Freitas

LISBOA

Cego retirado da rua após 10 anos

Enrique dormia no chão em Lisboa Foto: DR

Após uma década a dormir na rua, em frente às mais caras lojas do país, como a Louis Vuitton e a Prada, em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa, Enrique, um homem de 85 anos, cego, de nacionalidade espanhola, foi finalmente levado para um abrigo, onde hoje vive com todas as condições de conforto e dignidade humana. O caso foi relatado no início do ano pelo JN. Como se escreveu na altura, este drama era conhecido pela Santa Casa e mais de 20 instituições, que acompanhavam a situação, mas alegavam falta de legislação para agir, porque o homem recusava ajuda. O certo é que, duas semanas após a história revelada em primeira mão pelo JN, Enrique foi finalmente retirado da rua e cuidado num hospital. Dizem hoje os amigos voluntários que o ajudavam que "o avô" está "feliz" no lar onde vive. Paulo Lourenço

BRAGA

Apoiou vítimas de tsunami

Dany com a crianças indonésias Foto: DR

Depois do sismo seguido de tsunami que atingiu, em setembro, a ilha de Sulawesi, Indonésia, Dany Oliveira, o bracarense que já lá tinha estado em voluntariado, lançou uma campanha de crowdfunding em português, para angariar bens para as vítimas. O jovem, que trabalha na Tailândia, conseguiu 2000 euros para ajudar mais de 400 pessoas com comida, água mineral, medicamentos e bens de higiene. "A notícia do JN teve um impacto excelente, os números aumentaram", disse ele que viajou para Sulawesi para entregar o que conseguiu angariar: "Durante quatro dias, visitámos mais de seis campos, distribuímos mochilas e material escolar pelas crianças, construímos um centro comunitário com uma escola para mais de 40 miúdos." Catarina Silva

VIANA DO CASTELO

A surfar na onda mediática

Marta vence os limites da cegueira Foto: Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Quando o JN a entrevistou, Marta Paço, de 13 anos, cega de nascença e aluna do Surf Clube de Viana, preparava-se para, dali a cerca de 15 dias, competir num campeonato mundial de surf adaptado na Califórnia. A sua participação estava ainda no segredo dos deuses e a menina prodígio surfava em águas tranquilas. Mas a partir do dia da publicação da reportagem no JN, a 28 de novembro, passou também a surfar uma onda mediática com grande repercussão também nas redes sociais. Outros meios de comunicação abraçaram a sua história e até a Câmara Municipal de Viana do Castelo tornou público um patrocínio à atleta. A felicidade de Marta multiplicou-se e a surfista respondeu à altura: trouxe da Califórnia a medalha de bronze. Um feito histórico. Ana Peixoto Fernandes

S. MARIA DA FEIRA

Conseguiu cirurgia

Filipe Aguiar foi operado Foto: José Carmo / Global Imagens

Desde julho de 2017, quando foi submetido a uma cirurgia a uma hérnia, no Hospital da Feira, que Filipe Aguiar via um hematoma crescer-lhe na zona abdominal. O jovem de 32 anos, de S. J. Madeira, recorreu vezes sem conta ao hospital, mas nada foi feito. Em setembro, quando o caso foi noticiado pelo JN, o hematoma já tinha 40 centímetros, mas o hospital alegava que "este tipo de hematomas não deve ser objeto de tratamento cirúrgico". Depois da divulgação, Filipe conseguiu cirurgia. "Já fui operado e estou a recuperar". C.S.

VILA DO CONDE

Samuel teve ajuda para as terapias

Samuel com os pais Foto: DR

As terapias com células estaminais que Samuel Costa iniciou em 2017, na Tailândia, trouxeram progressos para o menino de cinco anos que sofre de paralisia cerebral, e, por isso, os pais, um casal de Macieira da Maia, emigrado na Alemanha, quer continuar os tratamentos, que envolvem ainda fisioterapia. A notícia do JN sensibilizou leitores, cujos donativos ajudaram a continuar com as terapias. A.C.C.

AVEIRO

Lixo saiu da porta da casa de doente

Caminho de acesso era uma lixeira Foto: Tony Dias/Global Imagens

Ana Elvira Queirós, moradora em Agras do Norte, tinha uma lixeira de dezenas de metros a céu aberto à porta de casa, criada pelos vizinhos, que acumulavam sacos de plástico cheios de lixo, embalagens, roupa, madeira e metais. A lutar contra um cancro, Ana denunciou o caso ao JN, em janeiro, por temer pela sua saúde. Meses antes, já havia feito queixa à PSP, à Polícia Municipal e à delegada de saúde. A Câmara acabaria por intervir, na sequência da notícia publicada e, como os vizinhos de Ana não limparam a lixeira, foi a Autarquia a fazê-lo. Salomé Filipe