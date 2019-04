Hoje às 15:38 Facebook

Em 2016, a Marinha Portuguesa resgatou um pescador abordo do "Parma", que havia sido mordido por um tubarão.

As imagens do resgate, efetuado pelo Esquadra 751 da Força Aérea Portuguesa, mostram um militar a descer com uma maca para resgatar o pescador que estava a bordo do "Parma", em 2016.

A embarcação estava a cerca de 280 quilómetros a Oeste de Peniche, sensivelmente a meio caminho do local de onde emitiu um alerta, às 23.50 horas de quarta-feira.

A Marinha está a coordenar as buscas, com duas embarcações, e o apoio de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa. Teme-se, no entanto, o pior, uma vez que duas embarcações de pesca que estavam próximas chegaram rapidamente ao local do alerta mas não encontraram nada.