Vieira da Silva sobre a filha-ministra: "Quem nomeia é o primeiro-ministro"

JN Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, disse esta sexta-feira que não teve nada a ver com a escolha da sua filha, Mariana Vieira da Silva, para ministra da Presidência. "Se a minha filha é membro do Governo não é por ser minha filha, é apesar de ser minha filha", disse.

O ministro foi questionado sobre este caso no final de uma reunião do Conselho Económico e Social (CES), em Lisboa e, em declarações citadas pela SIC, disse nada ter a ver com essa escolha.

"Não nomeio ministros, quem nomeia é o primeiro-ministro. Não tenho nenhuma interferência", apontou o ministro do Trabalho, a propósito da sua filha, que também é ministra de António Costa, ressalvando ser esta a segunda vez que é confrontado com esta situação.

"Não nomeio ministros, escolho secretários de Estado. Quem nomeia ministros é o primeiro-ministro, nem sequer tenho interferência nesse processo. Quem me conhece sabe bem que é assim, não tenho interferência nenhuma", garantiu Vieira da Silva.