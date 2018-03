Visitas aos faróis viram tendência de norte a sul

SALOMÉ FILIPE Hoje às 00:39 Facebook

As visitas aos faróis aumentaram 15% de norte a sul. O farol da Ponta do Pargo, na Madeira, é o mais visitado do país, já o de Aveiro é o número um do continente

Rosa Neves, de 53 anos, vai contando os degraus que faltam para terminar a subida, que a faz parar a meio das escadas para respirar. "Olha eu ligeirinho, com 67 anos. Subia o dobro", brinca o marido, Ântimo Carvalho, uns degraus mais acima. Era quarta-feira e, por isso, o farol da Barra (também conhecido por farol de Aveiro) estava aberto, a título gratuito, como outros 27 no país. Rosa, Ântimo e a filha, Diana, residentes em Oliveirinha, Aveiro, nunca lá tinham ido. Assim, tiraram a tarde para um passeio e fizeram-se turistas no concelho vizinho. À semelhança deles, cada vez mais gente visita os faróis portugueses. Em 2017, as imponentes estruturas receberam mais 14,7% do que em 2016.

