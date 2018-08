Vítimas de fogos receberam duas indemnizações

Nuno Miguel Ropio Hoje às 00:30 Facebook

Fundo privado de solidariedade constituído por seguradoras apoiou 157 famílias de vítimas mortais e 27 feridos graves, com 3,5 milhões de euros. Entidades estatais recusam falar sobre o caso.

As famílias das vítimas mortais e os feridos graves dos fogos trágicos de 2017 receberam duas indemnizações: uma do Estado e outra de um fundo solidário constituído por empresas seguradoras, que decidiu compensar as perdas por iniciativa própria e sobre o qual as entidades públicas não se pronunciam.

