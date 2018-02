Rosa Ramos Hoje às 18:44 Facebook

Twitter

Prestes a completar seis meses de existência, associação de vítimas lança vídeo para que as 112 vítimas dos fogos de Pedrógão e de Outubro não sejam esquecidas.

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) lançou, na tarde desta desta terça-feira, um vídeo a apelar aos portugueses que, em caso de emergência, liguem o número 112 e para que as vítimas dos incêndios de 2017 - que também são 112 - não sejam esquecidas.

"No dia europeu da Linha 112, Portugal deve perguntar-se o que ficou por fazer, o que falhou, o que deve mudar e quem deve responder por tal", disse Nadia Piazza ao JN. A líder da associação lembrou que muitas das vítimas "ligaram para a Linha de Emergência e muitas não obtiveram resposta ao seu pedido de socorro. Houve quem morresse com o telemóvel na mão, outros sobreviveram para contar a história de como foram negligenciados no seu pedido de socorro! Isto é demasiado grave".

No vídeo, publicado no Youtube e com 2:26 minutos, são mostradas imagens da destruição causada pelos fogos e da estrada da morte, onde, em junho, dezenas de pessoas perderam a vida. "Sabia que 112 foi o número de pessoas que morreram nos incêndios de junho e outubro de 2017?", questiona a associação, que está prestes a completar seis meses de existência.

"Muitos ligaram o 112, mas não obtiveram ajuda", lembra ainda o vídeo, que acaba com um apelo: "112 deve ficar na memória das pessoas para que nunca mais volte a acontecer".