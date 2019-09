Vítimas de violência doméstica desfilaram entre celebridades

JN Hoje às 22:01 Facebook

A Assembleia da República foi, esta terça-feira, palco de um desfile de moda dedicado ao tema: "A violência não está na moda", uma iniciativa organizada em parceria com a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e o Movimento Mulheres de Vermelho.

O desfile contou, não só com a presença de manequins profissionais, como também de mulheres que foram acompanhadas pela APAV e de mulheres com responsabilidade política e social na sociedade, como Teresa Guilherme. No público, assistiam ao desfile algumas caras conhecidas como Edite Estrela, deputada, Teresa Morais, ex-secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República.

A coleção foi cedida por uma nova marca portuguesa que promove a sustentabilidade do planeta, o não desperdício têxtil e dá continuidade ao compromisso social de apoio no combate à violência doméstica.

Durante o dia do desfile foram disponibilizados quatro pontos de recolha de desperdício têxtil pela DariAcordar/Desperdício Zero, numa iniciativa em conjunto com a Assembleia da República, que lança a primeira campanha de recolha de resíduos têxteis no país.