Vitória do PS anuncia o fim de Passos no PSD

Rafael Barbosa Hoje às 03:17, atualizado às 03:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Socialistas tiram uma dezena de câmaras ao PCP. Líder dos sociais-democratas admite já não ter condições para novo mandato.

Foi o melhor resultado de sempre do PS em eleições autárquicas. Mas foi também o pior resultado de sempre do PSD. Não foi o suficiente para Pedro Passos Coelho se demitir, mas quase. O líder dos sociais-democratas duvida que tenha condições para tentar um novo mandato, abrindo a porta à sucessão. Foi, ainda, uma noite eleitoral que sorriu a Assunção Cristas e ao CDS, por causa do segundo lugar em Lisboa e de mais uma Câmara conquistada. Foi, depois, uma jornada de má memória para os comunistas, que perderam uma dezena de autarquias para os socialistas, incluindo Almada. Finalmente, o Bloco, não obstante o vereador eleito em Lisboa, mantém-se irrelevante ao nível local.

A vitória do PS e, portanto, de António Costa, é incontestável sob qualquer ponto de vista. Seria difícil melhorar o resultado de há quatro anos (então com António José Seguro), mas foi mesmo isso que aconteceu. Mais câmaras (de 150 para 161), mais votos (de 37% para 38%), mais mandatos nas autarquias, mais juntas de freguesia. Uma vitória que, de tão clara, acabou por trazer uma contrariedade: o crescimento do PS também se fez à custa da CDU. Uma pedra no sapato da "geringonça".

António Costa percebeu o incómodo e fez o que pôde para aplacar os seus parceiros. A derrota, disse, foi exclusivamente do "conjunto da Direita". Uma afirmação alicerçada no facto de PSD e CDS somados terem conseguido 34% (35% há quatro anos), e conquistado 109 câmaras (menos duas que as 111 de 2013). Ao contrário, fez Costa questão de dizer, "a vitória do PS não é uma derrota para os seus parceiros parlamentares". Leia-se, para o PCP. O primeiro-ministro precisa de manter vivo o acordo à Esquerda e chegou ao ponto de partilhar a vitória com PCP e Bloco: a vitória do PS "dá força à mudança, no quadro da maioria parlamentar", que também "saiu reforçada".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Percebeu-se, no entanto, que entre os comunistas, há realismo. Jerónimo de Sousa manifestou, como sempre, a vontade de continuar a lutar pela defesa, conquista e reposição de direitos, designadamente na discussão com o PS sobre o Orçamento do Estado para 2018, mas não deixou de reconhecer que terá menor força do que a de que disporia com um resultado eleitoral mais positivo. A CDU perde câmaras (de 34 para 24), mas também perde votos (de 11% para 9%) e mandatos (de 213 para 162).

Entre o "choque" e o "inferno"

Que não haja no entanto dúvidas quanto ao maior derrotado da noite. Não foi o PCP, não foi sequer o conjunto da Direita (o CDS de Assunção Cristas está vivo e de boa saúde), foi sim o PSD. Isso mesmo reconheceu Passos Coelho, quando já se aproximava a meia-noite. Manuela Ferreira Leite, "chocada" com os resultados do PSD, sobretudo em grandes cidades como Lisboa e Porto, já tinha avisado que Passos ficava sem condições para continuar a liderar o PSD. E Marques Mendes previu o "inferno" e uma derrota em eleições diretas para a liderança.

Se o ainda líder do PSD os ouviu, não se sabe. Manteve, como já tinha avisado, que não se demite. Mas ontem à noite acrescentou importantes nuances: já não sabe se terá condições para se recandidatar a um novo mandato, anunciou que entra em período de "reflexão pessoal", e lembrou que em janeiro haverá congresso. O suficiente para soar a despedida.

Independentes. Mais câmaras e mais votos

Os movimentos independentes voltaram a estar entre os vencedores da noite. Conseguiram a presidência de 17 câmaras (Fafe ainda estava em dúvida), mais quatro do que em 2013, mas também somaram mais votos (rondaram os 7%) e mais mandatos nos executivos municipais (112 para 222). A mais importante é naturalmente a Câmara do Porto e, ainda por cima, com um resultado reforçado: Rui Moreira conseguiu a maioria absoluta. Outra autarquia entre as maiores do país é Oeiras, com Isaltino de regresso, depois de cumprida pena de prisão por crimes como fraude fiscal e branqueamento de capitais. Nota ainda para a liderança independente de câmaras como Águeda, Anadia, Vizela, Peniche, Portalegre ou Vila do Conde.