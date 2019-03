Voto de congratulação a padres campeões da Europa aprovado

Hoje às 14:04 Facebook

O parlamento aprovou, na sexta-feira, um voto de congratulação, apresentado por PSD e CDS-PP, pela vitória da seleção nacional do Campeonato da Europa de Futsal do Clero.

O voto, que já mereceu alguns comentários irónicos nas redes sociais e foi tema de uma rábula radiofónica do humorista Ricardo Araújo Pereira, teve votos favoráveis de PSD, CDS-PP e da bancada do PS.

No entanto, 40 dos 85 deputados do PS abstiveram-se -- incluindo alguns 'vices' da bancada como Fernando Rocha Andrade e Pedro Delgado Alves -- e votou contra o deputado Ascenso Simões (que prometeu uma declaração de voto sobre "o estado a que chegaram as votações"), tal como a bancada do BE e o deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira.

O voto, cuja aprovação foi aplaudida de pé pelas bancadas do PSD e do PSD, destaca os resultados nacionais, nomeadamente o "surpreendente hat-trick do padre André Meireles".

"A Seleção nacional de Futsal do Clero teve nesta edição o comando técnico do Mister Ricardo Costa e a braçadeira de Capitão coube ao padre Marco Gil, conhecido entre os pares como o Cristiano Ronaldo da Seleção da Igreja. O resultado alcançado, que enaltecemos, constitui, naturalmente, motivo de orgulho para todos os portugueses", destaca o texto do voto, a que assistiram nas galerias os padres campeões.

Foi ainda aprovado, por unanimidade, um voto de louvor apresentado pelo CDS-PP aos atletas medalhados nos Jogos Mundiais Special Olympics.

O texto do voto realça que a participação dos 31 atletas que representaram Portugal nesta competição para pessoas com deficiência intelectual "saldou-se em 24 medalhas -- sete de ouro, sete de prata e 10 de bronze".

Também mereceu unanimidade uma saudação do PCP pelo Dia Mundial do Teatro, que se assinalou na quarta-feira.

Aprovado, com abstenções de BE e PAN, foi uma voto de saudação apresentado pelo CDS-PP pelo centenário da Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas.