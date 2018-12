Xi Jinping defende multilateralismo, livre comércio e paz

Hoje às 15:13 Facebook

O presidente da China prometeu, esta quarta-feira, o reforço dos projetos existentes com Portugal e defendeu o multilateralismo, o livre comércio e a paz, numa declaração conjunta com o primeiro-ministro António Costa.

"O funcionamento bilateral encontra-se no seu melhor momento histórico. Em 2019, quando se celebram 40 anos das relações bilaterais, vamos aprofundar a amizade e cooperação e levar a nossa parceria estratégica global para um novo patamar", assinalou Xi Jinping no Palácio de Queluz, onde foi recebido pelo primeiro-ministro português, membros do Governo, empresários e académicos.

Na sua declaração, com tradução simultânea para português, o Presidente chinês, que conclui hoje a sua visita oficial de dois dias a Portugal, voltou a enfatizar o reforço das relações bilaterais, que se encontram "no seu melhor momento histórico".

"As duas partes vão empenhar-se na promoção e aprofundamento da parceria estratégica global entre a China e a Europa, reforçar o apoio à cooperação nas organizações internacionais, como a ONU, salvaguardar conjuntamente o multilateralismo, o livre comércio, promover a paz, desenvolvimento, estabilidade e prosperidade mundiais", assinalou na sua declaração.

Para 2019, quando se celebram 40 anos das relações bilaterais, Xi Jinping prometeu um aprofundamento da amizade e cooperação.

Prometeu também elevar a "parceria estratégica global para um novo patamar", em particular no âmbito da Faixa Económica da "Rota da Seda" e da iniciativa relativa à "Rota da Seda Marítima" do século XXI, um dos instrumentos bilaterais que foi assinado pelas duas partes.

"Vamos criar mais sinergias, reforçar a construção de 'Uma Faixa, Uma Rota', implementar bem os projetos existentes, aperfeiçoar os mecanismos de cooperação, e explorar juntos os mercados terceiros", assegurou, após prometer manter "a tendência das visitas de alto nível, reforçar intercâmbios entre os dois governos, assembleias, partidos políticos, contactos a nível local entre os povos e elevar incessantemente o nível de confiança mútua", referiu o líder chinês.

Economia, comércio, educação, turismo, ciência e tecnologia, desporto, media, foram algumas das áreas apontadas para este processo de cooperação reforçada, e expresso nos 17 memorandos, acordos e protocolos previamente assinados.

Xi Jinping recordou que Portugal foi a sua última paragem no seu périplo pela Europa, Caribe e América Latina, onde participou na cimeira do G20 que decorreu em Buenos Aires, a capital da Argentina.

"Senti as aspirações, expectativas, dos povos de todos os países, pela paz, estabilidade, desenvolvimento, prosperidade, por uma vida melhor", assegurou.

"Apesar de o mundo atual enfrentar diversos problemas e desafios, a China vai aderir sempre ao princípio do respeito mútuo, consultas em pé de igualdade, e persistir no desenvolvimento pacífico e cooperação".

Ao concluir a sua intervenção, muito aplaudida pelas duas delegações presentes, prometeu ainda uma "conjugação de esforços com Portugal e outros países para promover a concretização da paz e estabilidade, desenvolvimento comum, por uma paz duradoura no mundo".