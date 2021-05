Internados aumentam no segundo dia consecutivo sem mortes por covid

JN Hoje às 14:05 Facebook

Portugal regista o segundo dia consecutivo sem mortes por covid-19. Mais 413 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Internados aumentam para 220, mais dez do que ontem.

É o sexto dia, em 15 meses, que a covid-19 não causa vítimas em Portugal. A segunda vez seguida e a terceira neste mês de maio em que a morte associada ao vírus da SARS-CoV-2 não faz vítimas entre os portugueses.

Face ao boletim epidemiológico do passado domingo, 16 de maio, que reportou 334 casos de infeção, há hoje um aumento de 79 infetados, 413 no total.

Ainda assim, comparando com os dados de ontem (523 positivos), regista-se uma diminuição considerável de 110 novos casos. De recordar, contudo, que, durante o fim de semana, o número de testes de diagnóstico é inferior ao realizado em dias úteis.

Nova subida de casos ativos. Região de Lisboa continua com mais infeções

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 22.515 casos ativos em território nacional, mais 187 do que ontem. Recuperaram da doença 805.692 cidadãos, 226 nas últimas 24 horas.

Dos casos positivos, 169 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 122 no Norte, 43 no Centro, 19 no Alentejo, 25 no Algarve, 22 nos Açores e 13 na Madeira.

Depois do ligeiro aumento de sábado, o número de hospitalizações volta a subir para um total de 220: são mais 10 do que ontem.

Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 58 pessoas, menos uma face aos dados epidemiológicos deste sábado.