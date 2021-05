Internados aumentam num dia com quase 600 infetados

JN Hoje às 13:36 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas uma vítima mortal e 598 novos casos de covid-19. Há mais 13 internados e a incidência subiu para 59,6 casos por 100 mil habitantes.

Incidência aumentou de 57,8 para 59,6

Depois de, na passada sexta-feira, 21 de maio, ter reportado 559 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 598 infetados (mais 39) e uma vítima mortal.

Face ao boletim de ontem, que registou 572 novos casos, a tendência também é de subida, com mais 26 positivos. Apesar de o Rt permanecer igual (1,07), a incidência aumentou para 59,6 casos por 100 mil habitantes.

Desde o início da pandemia morreram 17.023 pessoas, 847.604 contraíram a doença e 808.047 recuperaram, 515 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da DGS indica ainda que existem, neste momento, 22.534 casos ativos em território nacional, mais 82 do que ontem.

Dos casos positivos, 295 são em Lisboa e Vale do Tejo, 171 no Norte, 54 no Centro, 15 no Alentejo, 33 no Algarve, sete na Madeira e 23 nos Açores.

A morte foi registada na região de Lisboa, correspondendo a um homem na faixa etária dos 60 anos.

Após dois dias sem alterações, os internados aumentaram para um total de 246, mais 13 do que ontem.

Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 52 pacientes, menos um face ao último boletim epidemiológico.