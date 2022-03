Internados sobem em dia com mais de 5600 novos casos

Portugal registou 17 mortes e 5606 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) registou 5606 casos e 17 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas. Em relação à passada segunda-feira, dia em que se registaram 4209 novos casos, estes dados representam uma subida de 1397 infeções diárias. O número de mortes desceu de 24 para 17.

Cerca de 43% dos novos casos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2407 infeções diárias. Segue-se o Norte (991), Centro (739), Madeira (558), Algarve (432), Alentejo (299) e Açores (180).

Nos hospitais, há mais 42 internados. Do total de 1250 pessoas acamadas, 81 são doentes considerados graves, menos uma do que no domingo. Na segunda-feira passada, tinham sido internados 82 doentes, não havendo alterações nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).

Relativamente às mortes, seis foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, três no Norte, duas na Madeira e uma no Alentejo. A maior parte das vítimas mortais tinham mais de 80 anos: cinco homens e 10 mulheres. Além destes, morreu um homem com idade entre os 60 e 69 anos e uma mulher na faixa etária seguinte.

Recuperados ultrapassam novos casos

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência desceu de 1512,7 para 1398,1 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional, de sexta-feira para hoje. Descontando as ilhas, a descida foi de 1432,4 para 1316,3. O índice de transmissão, o R(t) subiu de 0,78 para 0,84, a nível nacional. Sem contar com as ilhas, a subida/descida no território continental foi de 0,76 para 0,83.

Esta segunda-feira, há menos 5367 casos ativos, para um total de 472 781, e mais 10 956 pessoas recuperadas, num total de 2 843 809.

No total, desde o início da pandemia, morreram 21 216 pessoas, de um total de 3 337 806 infeções.