Incidência atinge o valor mais alto desde o início da matriz de risco

Portugal registou 15 mortes e 2314 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Hospitalizações voltaram a aumentar. A incidência de casos por 100 mil habitantes a 14 dias está no valor mais alto desde que a matriz de risco começou a ser divulgada, a 15 de março de 2021.

O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 2314 novos infetados, valor que representa uma descida face aos dados de ontem (3879 casos) e um ligeiro aumento face à passada segunda-feira, quando foram contabilizados 2216 positivos (mais 98).

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias subiu para 490,3 no continente (e 485,3 a nível nacional), o que obrigou a DGS a alterar a escala do gráfico, que terminava nos 480. São os valores mais elevados desde que a matriz começou a ser divulgada. A taxa de transmissibilidade (o chamado Rt), por sua vez, desceu para 1,09 (era de 1,11 na atualização anterior).

Desde o início da pandemia morreram 18.673 pessoas, 1.196.602 contraíram a doença e 1.109.391 recuperaram, 1878 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos aumentou para 68.538, mais 421 do que ontem.

A região Norte foi, uma vez mais, a que contabilizou mais infetados, 783, seguindo-se a de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 749, o Centro com 389, o Algarve com 215, o Alentejo com 54, a Madeira com 105 e os Açores com 19.

Das 15 mortes, três foram reportadas em LVT, três no Centro, três no Alentejo, três no Algarve, duas no Norte e uma na Madeira, correspondendo a cinco octogenários, cinco pessoas na casa dos 70 anos, quatro na dos 60 e uma na faixa etária dos 40.

PUB

Internados ultrapassam os 990

Nos hospitais portugueses estão, agora, 994 infetados, mais 30 em relação ao boletim anterior. É o valor mais alto desde 15 de março, quando havia 996 hospitalizações. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 144 pessoas, mais uma face ao balanço de ontem.