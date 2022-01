Internados voltam a aumentar num dia com 20 mortes por covid em Portugal

M. A. Hoje às 14:54 Facebook

Portugal registou 20 mortes e 20.212 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Há mais 139 hospitalizados, num total de 1588, o número mais alto desde 5 de março de 2021.

O boletim da Direção-Geral da Saúde reporta, esta segunda-feira, mais 20.212 infetados, o que eleva para 1 660 058 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Face ao balanço de ontem, são menos 6207 infetados diários. Ainda assim, em relação aos dados da passada segunda-feira, dia 3 de janeiro, há mais 9658 infeções.

Há três dias consecutivos que o número de mortes se mantém na barreira dos 20, valor muito inferior ao de há um ano. A 10 de janeiro de 2021 morreram 102 pessoas vítimas da doença.

Desde o início da pandemia, 1 361 273 cidadãos recuperaram da covid-19, 14 501 deles nas últimas 24 horas. O número de casos ativos subiu para 279.652 (mais 5691).

A maioria dos casos continua a estar concentrada na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que hoje soma mais 8349 infeções. Segue-se o Norte, com 7744, o Centro com 1614, o Algarve com 652, o Alentejo com 452, a Madeira com 1185 e os Açores com 216.

Das 20 mortes, dez foram reportadas em LVT, cinco no Centro, duas no Alentejo, uma no Norte, uma no Algarve e outra na Madeira, correspondendo a 12 octogenários, sete pessoas na casa dos 70 anos e uma na faixa etária dos 50.

Mais 139 hospitalizações

Nos hospitais portugueses estão, agora, 1588 infetados, mais 139 em relação ao boletim anterior. É o valor mais alto desde 5 de março do ano passado.

Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 161 pessoas, mais 11 face ao balanço de ontem.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência nacional de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias subiu para 3204,4 (era de 2438,8 na sexta-feira). A taxa de transmissibilidade (o chamado Rt), por sua vez, desceu para 1,24 (era de 1,32 na atualização anterior).