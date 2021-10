Internados voltam a descer num dia com 604 casos de infeção

M.A. Hoje às 14:03 Facebook

Portugal registou mais quatro mortes e 604 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Hospitalizações voltaram a descer para um total de 269, número que não era tão baixo desde o dia 1 de junho.

O boletim epidemiológico deste domingo aponta para 604 novos casos de covid-19, mantendo a tendência de diminuição que é habitual ao fim de semana por se realizarem menos testes de diagnóstico.

Face aos dados de ontem, são menos 279 as pessoas que contraíram o novo coronavírus. Ainda assim, comparando com o domingo passado, há mais 139 infeções.

Pelo oitavo dia consecutivo, o número de mortes é inferior a dez: nas últimas 24 horas morreram quatro pessoas.

Com estes dados, o total de infetados desde o início da pandemia ascende a 1 085 138, com 118 133 óbitos e 1 035 693 recuperados. Os casos ativos voltaram a subir: são agora 31 312 (mais 357).

À semelhança dos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo volta a somar o maior número de infeções (226), seguindo-se, como é habitual, o Norte, com 160. Duas das mortes foram reportadas no Norte, uma em LVT e outra no Algarve, correspondendo a dois octogenários e dois cidadãos na casa dos 70 anos.

Desde 1 de junho que o número de hospitalizações não era tão baixo. Há 269 internados nos hospitais portugueses (menos cinco do que ontem) e 52 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos três).