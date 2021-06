Internados voltam a subir em dia com três mortes e 941 casos de covid

Augusto Correia e Mariana Albuquerque Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal reportou, este domingo, três óbitos e 941 novos casos de covid-19. Região de Lisboa com 68% dos novos casos.

Depois de, no passado domingo, 13 de junho, ter contabilizado 707 casos de infeção por SARS-CoV-2 e dois óbitos, o país regista hoje 941 infetados e três mortes associadas à covid-19. Um aumento de 234 no total de casos, de uma semana para a outra, que eleva para 865050 as pessoas afetadas pela pandemia, que causou 17065 mortos desde março de 2020.

O total de internados voltou a subir, com mais 12 pessoas a entrar nos hospitais. São, agora 405 os doentes hospitalizados, 97 dos quais em unidades de cuidados intensivos, menos dois do que ontem. Ao ultrapassar outra vez a barreira dos 400 acamados, o país regressa a número de meados de abril.

Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), o total de casos ativos aumentou para 28297 (mais 574), enquanto os contactos sob vigilância, por ter estado com pessoas infetadas, subiu para 38890, mais 1189 de ontem para hoje. No mesmo período, 364 pessoas foram consideradas recuperadas da doença - 819688 no total.

As vítimas mortais são três mulheres, todas com mais de 80 anos, de longe a faixa etária mais afetada pela mortalidade da covid-19, com um total de 11205 vidas perdidas desde o início da pandemia, o que equivale a 66% do total de 17065 óbitos associados à doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2.

Duas das vítimas residiam na Região Centro, que perdeu 3027 vidas, em 120986 casos confirmados (51 nas últimas 24 horas) desde o início da pandemia.

PUB

O outro óbito reportado este domingo ocorreu na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), a área do país mais penalizada pela mortalidade da doença, com 7238 mortes confirmadas desde o início da pandemia, cerca de 42% do total de mortos causados pelo vírus da SARS-CoV-2 no país.

À semelhança do que tem acontecido nas últimas semanas, Lisboa volta a ser a zona do país com mais casos de covid-19 reportados este domingo. No dia em que as notificações desceram abaixo dos mil, após quatro dias sempre acima desta barreira, a RLVT anotou 641 casos, menos 130 que os 761 de ontem. Em termos percentuais, estas cifras equivalem a 68% do total, acima dos 65 a 66% registados no entorno da capital nos últimos dias. No total, 331037 pessoas foram afetadas pelo vírus desde março de 2020.

A Região Norte, que regista 343512 casos de covid-19 desde o início da pandemia, o registo mais elevado de qualquer zona do país, acumulou 131 novos casos, o registo mais baixo dos últimos cinco dias, em que os números estiveram mais perto dos 200 do que dos 100 casos. O total de óbitos manteve-se nos 5361.

Mais para sul, a acalmia parece ter regressado ao Alentejo, que anotou oito novos casos, o segundo registo mais baixo do mês. Totaliza 30630 infeções e 972 óbitos desde o início da pandemia.

No Algarve, os números mantêm-se acima dos 50 pelo quinto dia consecutivo, em linha com dados vistos em fevereiro. Este domingo, no extremo sul de Portugal foram anotados 75 casos, mais quatro do que ontem. No total, a pandemia causou 365 óbitos de um acumulado de 23086 infeções, desde o início da pandemia.