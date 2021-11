Internados voltam a subir num dia com 11 mortes por covid em Portugal

Portugal registou 11 mortes e 2907 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Hospitalizações sobem para 833, mais 24 do que ontem.

Pelo 24.º dia consecutivo, o número de internados com o novo coronavírus em Portugal aumentou. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira dá conta de que foram hospitalizados, desde o último relatório epidemiológico, mais 24 infetados, num total de 833.

Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão, agora, 116 cidadãos (mais cinco), registo que não era tão elevado desde meados de setembro.

Depois de uma segunda-feira com 1635 novos casos (dia em que, habitualmente, os dados dos contágios são menores devido à menor testagem no fim de semana), há, hoje, 2907 casos positivos. Em termos comparativos com a terça-feira anterior, 23 de novembro, são mais 347 infeções.

Desde o início da pandemia morreram 18.441 pessoas, 1.147.249 contraíram a doença e 1.075.237 recuperaram, 3693 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos desceu para 53.571, menos 797 do que ontem.

Região Norte com mais casos de infeção

Pelo segundo dia consecutivo, é a região Norte que contabiliza mais infetados, 964, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com 921, o Centro com 629, o Algarve com 166, o Alentejo com 103, a Madeira com 102 e os Açores com 22.

Das 11 mortes, cinco foram reportadas em LVT, duas no Centro, outras duas no Algarve e uma no Norte, correspondendo a cinco octogenários, quatro pessoas na casa dos 70 anos, uma na dos 60 e outra na faixa etária dos 50.