Internados voltam a ultrapassar os 900 em dia com 16 mortes por covid

Portugal registou 16 mortes e 6334 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Internamentos voltaram a aumentar para um total de 914, mais 36 do que ontem.

O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 6334 novos infetados, valor que representa uma subida face aos dados de domingo (3732 casos) e da passada segunda-feira, quando foram contabilizados 2752 positivos. São mais 3582 em relação ao mesmo dia da semana anterior.

Há oito dias seguidos que as mortes são inferiores a 20: desde o último balanço epidemiológico, 16 pessoas perderam a batalha contra o SARS-CoV-2.

De referir que os internamentos voltaram, esta segunda-feira, a superar a barreira dos 900: há mais 36 cidadãos a precisar de cuidados hospitalares, 914 no total. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 150 infetados, menos um do que ontem.

Desde o início da pandemia morreram 18.890 pessoas, 1.286.119 contraíram a doença e 1.161.615 recuperaram, 2423 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos aumentou para 105.614, mais 3895 face ao último boletim.

Há mais de dez dias que a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista a maior parte dos infetados (3193), seguindo-se o Norte com 2043, o Centro com 491, o Algarve com 198, o Alentejo com 124, a Madeira com 230 e os Açores com 55.

Das 16 mortes, seis foram reportadas no Centro, cinco em LVT, três no Norte e duas no Algarve, correspondendo a nove octogenários, quatro pessoas na casa dos 70 anos, duas na dos 60 e uma na faixa etária dos 50.

Incidência dispara e supera os 800 casos por cem mil habitantes

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias subiu de 630,8 para 804,3 a nível nacional e de 633,1 para 807,4 no continente.

A taxa de transmissibilidade (o chamado Rt) também aumentou de 1,11 para 1,23.