Internamentos descem em dia com 28 mortes e mais de 13 mil casos de covid-19

Portugal registou 28 mortes e 13103 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Internamentos desceram.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 28 mortes e 13103 casos associadas à covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, morreram 20894 pessoas e 3206281 foram infetadas com o vírus da SARS-CoV-2.

Nos hospitais, há menos 69 internados. Do total de 1763 pessoas acamadas, 111 são doentes considerados graves, menos três do que no domingo.

Nas últimas 24 horas, 20813 pessoas recuperaram da doença (2717509 no total), enquanto os casos ativos desceram para 467878, menos 7738. Há, ainda, menos 15093 casos sob vigilância (474904 no total).

Das 33 vítimas mortais, 19 tinham mais de 80 anos, seis estavam entre os 70-79 anos. Foi registado, ainda, um óbito na faixa etária dos 60-69, outro na dos 50-59, e ainda um no escalão entre os 40-49.

Invertendo a tendência que vem desde o início do ano, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais casos nas últimas 24 horas. Um acréscimo de 4024 infeções, para 1135955, enquanto as mortes subiram para 8680, mais 12.

A Região Norte, que estava a ser a mais afetada desde o virar do ano, acumula 1217470 casos e 6400 óbitos, já contando com os 3275 casos e as 10 mortes reportadas pelo boletim da DGS desta terça-feira.

A Região Centro acumula 479301 (mais 3260) casos e 3700 óbitos (mais três), enquanto o Alentejo regista, desde o início da pandemia, 113829 casos e 1167 mortes, já contando com as 856 infeções e um óbito incluídos no boletim desta terça-feira.

No Algarve foram registados 652 casos e uma morte (130303 e 678, no total, respetivamente), enquanto a Madeira, que registou mais um óbito (184), acumula 75626 casos (mais 561). Os Açores não reportaram qualquer óbito, com o total a manter-se em 85, enquanto os positivos ascendem a 53797, mais 475 do que ontem.