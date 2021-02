Internamentos sociais aumentam nos hospitais

Rogério Matos Hoje às 07:43 Facebook

Governo diz que já foram mais de 17 mil utentes para cuidados continuados desde março.

Os hospitais registam um aumento de pedidos de ajuda pelos utentes, sobretudo idosos, e deparam-se com a diminuição de respostas sociais para garantir o acompanhamento após alta hospitalar. Essa limitação leva a novas hospitalizações e à ocupação de camas hospitalares para além do período que seria necessário por causa das regras de entrada nos lares, fazendo com que permaneçam internados sem sintomas durante dez dias.

O Governo garante ao JN que têm sido adotadas "medidas extraordinárias" para a libertação de camas nos hospitais, assim como foi criado um apoio específico para a conversão de centros de dia em serviços de apoio domiciliário.