Interrompidos voos entre Portugal e Reino Unido a partir de sábado

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta quinta-feira, que todos os voos entre Portugal e o Reino Unido vão ser interrompidos a partir da meia-noite de sábado.

"O Governo decidiu interromper totalmente os voos para o Reino Unido e do Reino Unido para Portugal a partir das 0 horas do próximo sábado, de forma a diminuir os riscos de contágio com base na nova variante", afirmou António Costa, no final da reunião do Conselho Europeu, indicando como exceção aqueles que forem de natureza humanitária para repatriar cidadãos portugueses e britânicos.

A partir de sábado, "serão unicamente realizados os voos com natureza humanitária para assegurar o repatriamento de portugueses que desejem regressar a Portugal, ou de cidadãos britânicos que desejem regressar ao Reino Unido", disse.

De acordo com o primeiro-ministro, durante esta reunião informal de líderes da União Europeia, houve em termos globais "uma manifestação de grande preocupação relativamente ao desenvolvimento da pandemia, designadamente no que respeita ao crescimento impulsionado pela nova variante britânica em especial nos países que têm relações mais próximas com o Reino Unido, caso de Portugal".

António Costa anunciou esta medida após ter participado por videoconferência numa cimeira informal de líderes da União Europeia destinada a coordenar entre os Estados-membros as medidas de combate à covid-19.

"Relativamente a países terceiros, a decisão foi de manter as medidas que existem de controlo da pandemia", anunciou o primeiro-ministro, destacando a "decisão coletiva" de não encerrar as fronteiras da União Europeia. "Não fazia sentido impor essa medida, porque o grau de contaminação dos diversos países tem variado em termos de incidência", explicou Costa, acrescentando que não foi encontrada relação entre os picos de contaminação e o encerramento de fronteiras, até na primeira vaga.