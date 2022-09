Inundações e queda de árvores: mau tempo provocou mais de 270 ocorrências

Leonardo Pereira com Lusa Hoje às 18:40, atualizado às 19:31 Facebook

O mau tempo causado pelo ciclone Danielle provocou, até às 18 horas, mais de 270 ocorrências, todas sem gravidade. A previsão é que o tempo melhore ao longo da semana e que no sábado regresse o bom tempo.

A Proteção Civil registou, esta segunda-feira, 165 ocorrências relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações e queda de árvores, enquanto os Bombeiros Sapadores assinalaram em Lisboa outras 106 ocorrências relacionadas com a chuva que caiu na capital.

De acordo com o comandante José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a maior parte das ocorrências registaram-se na zona litoral e metade no distrito de Lisboa. As inundações foram as principais ocorrências. No entanto, nenhuma foi grave e não houve consequências ao nível de fecho de vias ou condicionamentos rodoviários.

O comandante José Miranda especificou ao JN que foram registadas, até meio da tarde desta segunda-feira, 42 inundações, 31 limpezas de via e 25 quedas de árvores.

Depois da zona de Lisboa, Setúbal, Viseu e Leiria foram os distritos onde se registaram mais ocorrências.

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa registaram sobretudo inundações em espaços públicos e privados, mas também quedas de revestimentos, de árvores e de estruturas e curto-circuitos.

Em Lisboa, uma das quedas de árvores ocorreu na rua José Estêvão, na freguesia de Arroios.

Para esta semana, de acordo com o meteorologista Alessandro Marraccini, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tempo "vai melhorar ao longo dos dias. No entanto, o dia de amanhã (terça-feira) irá ser muito parecido ao de hoje, ligeiramente com menos vento e precipitação igual".

Chuva até sexta-feira

Na terça-feira o tempo vai melhorar um pouco, mas a precipitação vai continuar e a agitação marítima vai aumentar. Para quarta-feira, apesar de menos intensa, há previsão de precipitação em todo o território nacional e o vento será mais fraco, com exceção da zona costeira no Norte e dos pontos altos do país. Para terça e quarta-feira, há probabilidade de trovoada, apesar de a intensidade ser desconhecida.

Na quinta-feira, a precipitação e o vento serão mais fracos e o céu manter-se-á coberto. Já na sexta-feira, segundo o meteorologista, Portugal vai entrar "em fase de transição". Ainda haverá precipitação, mas mais durante a tarde e no interior. No sábado, começa a chegar o bom tempo.

Na região sul, o tempo "vai melhorar mais depressa". Amanhã, terça-feira, irá registar-se menos precipitação a Sul do que no Norte e Centro do país. Mesmo assim, Alessandro Marraccini alerta que poderá haver aguaceiros fortes no Sul.

O meteorologista do IPMA explicou ao JN que o ciclone Danielle, que neste momento está numa fase remanescente, está a cerca de 350 quilómetros a oeste do Cabo da Roca, em Lisboa. Alessandro Marraccini acrescenta que a fase mais forte do ciclone foi na semana passada, no meio do Atlântico Norte e, entretanto, perdeu força. Neste momento, a depressão nem "tem força para ser classificada como tempestade tropical", especifica o meteorologista. O ciclone irá ter uma trajetória muito lenta para norte-nordeste e vai perder intensidade, o que levará a menos precipitação e menos vento.