Inverno começa com chuva, trovoada e subida da temperatura

Aguaceiros, por vezes fortes e com trovoada, e vento forte no litoral e terras altas, com subida de temperatura são as previsões meteorológicas para esta terça-feira, dia em que começa o inverno.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado com aguaceiros, que por vezes podem ser fortes e acompanhados de trovoada, em especial na região Sul a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado, mas por vezes forte no litoral, com rajadas de até 65 km/h até ao meio da tarde. Nas terras altas, será moderado a forte, com rajadas de até 70 km/h.

Quanto às temperaturas, espera-se uma subida, em especial nas regiões Norte e Centro. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius, em Bragança, e os 15, em Aveiro e Coimbra. As máximas devem variar entre os 11 graus, na Guarda, e os 20, em Braga.

Consulte aqui as previsões para o seu concelho.

Sete distritos do continente, Madeira e Açores sob aviso amarelo

Sete distritos do continente, o arquipélago da Madeira e o grupo Oriental dos Açores estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, segundo o IPMA. Os distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso amarelo devido à chuva entre as 12 e as 21 horas. O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo até às 9 horas. Nos Açores, o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vai estar sob aviso amarelo devido à precipitação entre as 21 horas de hoje e as 5 horas de quarta-feira.

Por causa da agitação marítima, a costa sul da Madeira está sob aviso amarelo, prevendo-se ondas de até quatro metros até às 21 horas, e, nos Açores, os grupos Central (São Jorge, Graciosa, Terceira, Pico e Faial) e Ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso laranja, prevendo-se ondas com sete a oito metros entre as 0 horas e a meia-noite de quarta-feira. Também o grupo Oriental vai estar sob aviso amarelo, pela mesma razão, com ondas com seis a sete metros entre as 17 horas e a meia-noite de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.