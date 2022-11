Investidor de Caminha também pediu 312 mil euros antecipados na Guarda

Um contrato-promessa de arrendamento para fins habitacionais, com um pagamento antecipado de 312 500 mil euros, tendo em vista a construção de um Centro de Exposições Transfronteiriço (CET), em tudo semelhante ao assinado em Caminha pelo agora demitido secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, esteve em vias de ser celebrado em junho de 2020 pela Câmara da Guarda. O contrato não avançou devido "a divergências internas" na maioria PSD. O atual autarca local, Sérgio Costa, diz ao JN que "nunca concordou" com o negócio.

O acordo com o investidor GreenEndogenous foi fechado com o então autarca Carlos Alberto Monteiro e previa a cedência da propriedade da antiga fábrica Tavares para execução da obra, mas não avançou devido "a divergências internas" na maioria PSD na câmara. O edil recuou a assinatura face à não concordância dos seus pares no seio do Executivo e à possibilidade de estes o virem a chumbar.

A informação foi confirmada ao Jornal de Notícias, pelo atual presidente da autarquia, Sérgio Costa, que na altura exercia funções como vereador social-democrata no Executivo. "Nunca concordei com o negócio. Defendi sempre que o projeto [do CET] devia ser colocado a concurso e nunca uma adjudicação direta", declarou ao JN, o autarca eleito como independente em 2021, após rutura com o PSD.