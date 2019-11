Secretária de Estado tem investigação citada mais de 24 mil vezes

Glória Lopes Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) divulgou, esta quarta-feira, que a professora-investigadora Isabel Ferreira, ex-diretora do Centro de Investigação da Montanha (CIMO), é uma das cientistas portuguesas mais citadas em 2019 no "ranking" do Web of Science Group, que todos os anos elabora uma lista internacional restrita.

Isabel Ferreira, atual secretária de Estado da Valorização do Interior, na última década produziu mais de mil artigos científicos, citados 24 mil vezes por outros investigadores.

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) revelou ainda que o Web of Science Group considera que se trata de "uma enorme conquista", que "poucos investigadores conseguem alcançar".