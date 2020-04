Investigador do Champalimaud conquista bolsa para estudar infeção pulmonar

Zulay Costa Hoje às 17:00 Facebook

O investigador Henrique Veiga-Fernandes, do Centro Champalimaud, recebeu uma bolsa CZI (Iniciativa Chan Zuckerberg) para estudar interações neuroimunes e as suas potenciais contribuições terapêuticas para a infeção e inflamação pulmonar. A bolsa, no valor de 175 mil dólares (cerca de 161 mil euros), foi atribuída no âmbito do trabalho Single-Cell Analysis of Inflammation. É o primeiro português a conquistar este prémio.

A "descodificação de como os neurónios pulmonares dão instruções às células imunitárias, durante a infeção viral", fornecerá informação valiosa sobre a forma como o sistema imunológico e o sistema nervoso "podem cooperar no combate à infeção pulmonar, incluindo a gripe e a Covid-19", explica Veiga-Fernandes, co-diretor da Champalimaud Research e Investigador Principal do Laboratório de Imunofisiologia.

No caso do novo coronavírus, percebeu-se que "tem uma elevada capacidade para infetar células nervosas". Para além disso, "observou-se uma resposta imunológica pulmonar desajustada em doentes com Covid, o que se traduz na gravidade da doença e no seu potencial risco de causar a morte", refere o investigador.

Segundo Veiga-Fernandes, que desenvolve a investigação em parceria com os investigadores Isaac Chiu e Stephen Liberles, ambos da Harvard Medical School, nos EUA, a comunicação entre os sistemas imunológico e nervoso é crucial para controlar a resposta à infeção viral e bacteriana, à inflamação e conservação da saúde dos tecidos. No entanto, a linguagem através da qual esses sistemas comunicam entre si é pouco compreendida.

Para Cori Bargmann, Diretora Científica da CZI, "saber mais sobre a inflamação ao nível das células e dos tecidos afetados aumentará a nossa compreensão acerca de muitas doenças e melhorará a nossa capacidade de as curar, prevenir ou gerir".