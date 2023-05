Investigadora do cancro de mama vence prémio Hologic Saúde da Mulher

Isabella Teixeira Hoje às 19:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A 1ª edição do prémio Hologic Saúde da Mulher já tem vencedora, Ana Sofia Ribeiro. É investigadora do cancro de mama, no Instituto de investigação e Inovação em Saúde (I3S), da Universidade do Porto., e recebe 12 mil euros pela distinção.

Ana Sofia Ribeiro é a primeira investigadora a receber o prémo Hologic Saúde da Mulher 2023, como resultado do seu trabalho de pesquisa sobre o cancro da mama, em que procurou "identificar biomarcadores libertados pelas células tumorais para a corrente sanguínea". O seu principal foco foi melhorar a deteção precoce de tumores sólidos e para a prevenção no desenvolvimento de metástases.

A premiada, Ana Sofia Ribeiro, investigadora no Instituto de investigação e Inovação em Saúde (I3S), da Universidade do Porto, explicou a importância de uma deteção precoce: "Permite um tratamento mais eficaz e com melhores resultados. Quase 98% das mulheres diagnosticadas com cancro da mama em estádios iniciais apresentam uma sobrevida significativamente melhor quando comparada com as 30% de doentes que são diagnosticadas nos estádios mais avançados".

PUB

"Com o nosso trabalho, antecipamos uma abordagem significativa e inovadora para enfrentar esta condição mortal, com vista a melhorar o diagnóstico e a terapêutica para mulheres com cancro de mama metastático cerebral", disse a premiada., acrescentando que "o cancro da mama é a neoplasia maligna mais comum e a principal causa de morte em mulheres devido a metástases distantes no osso, pulmão, fígado e cérebro".

O motivo da escolha do júri foi maioritariamente por este projeto ser baseado num trabalho de investigação inovador para a saúde da mulher. E que tem como foco principal, a mestatização cerebral do cancro da mama.

"Atualmente não existem tratamentos eficazes para os cancros da mama que dão origem a metástases no cérebro, pelo que o trabalho premiado tem o potencial de gerar conhecimento de grande relevância para o acompanhamento médico para mulheres com este tipo de cancro", afirmou a presidente do júri, Maria do Carmo Fonseca.

O percurso da investigadora Ana Sofia Ribeiro começou na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Posteriormente, realizou estágio no grupo de Imunologia e Biologia Celular da Universidade de Wageningen, nos Países Baixos. Além disso, executou o seu mestrado em oncobiologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e no Ipatimup. O trabalho de Ana Sofia Ribeiro também deu origem a duas teses sobre o papel da P-caderina na progressão do cancro da mama.

Prémio Hologic

O prémio Hologic Saúde da Mulher teve a sua primeira edição, com a entrega do galardão a acontecer esta quinta-feira, às 17 horas, na Fundação Culturgest, em Lisboa. A iniciativa escolheu a melhor "investigação básica dedicada a promover a Saúde da Mulher". Os trabalhos apresentados foram analisados de acordo com os seguintes critérios: inovação, relevância, conceptualização e apresentação.

Além deste projeto, a empresa de origem norte-americana também desenvolveu em Portugal, o "Grupo de Trabalho sobre a saúde da mulher", anteriormente administrado por Maria de Belém Roseira, antiga ministra da Saúde.

Os projetos dos investigadores foram analisados pelas seguintes organizações: Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, Associação Portuguesa de Investigação em Cancro e Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.