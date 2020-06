Investigadores estudam relação entre metabolismo do ferro e gravidade da doença

JN/Agências Hoje às 16:51 Facebook

Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) vão tentar identificar, através de amostras de sangue de doentes, marcadores relacionados com o metabolismo do ferro que possam vir a ser usados para classificar a gravidade da covid-19.

"Quando um indivíduo é infetado por diferentes tipos de agentes infeciosos, sejam vírus, bactérias ou fungos, há uma alteração muito grande da distribuição do ferro no organismo", afirmou hoje, em declarações à Lusa, Maria Salomé Gomes, investigadora do i3S da Universidade do Porto.

O projeto, desenvolvido no âmbito da 2.ª edição da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) RESEARCH 4 COVID-19, vai por isso, nos próximos seis meses, tentar identificar marcadores que correlacionem o metabolismo do ferro com "um melhor ou pior prognóstico" da covid-19.

"O objetivo é que estes marcadores possam de futuro ser usados para, quando o doente é admitido, já ter ideia da probabilidade que ele tem de vir a ter um desenvolvimento clínico mais grave ou não", explicou a investigadora, adiantando que a distribuição e regulação do ferro durante uma infeção é "bastante importante".

Para perceberem esta correlação, os seis investigadores envolvidos no projeto, intitulado "Ironing Covid-19 - Finding in the host iron status the signature to predict the severity of the disease", vão recorrer a soro de doentes infetados do Centro Hospital Universitário de São João, no Porto.

"Estabelecemos como objetivo ter cerca de 100 amostras, 60 de indivíduos infetados e com manifestações da doença, 20 de pessoas que deram positivo, mas que nunca tiveram sintomas e 20 controlos que nunca ficaram infetados", referiu Maria Salomé Gomes, adiantando que além do ferro, vão também estudar outras moléculas que estão envolvidas no processo.

Se, a curto prazo, o objetivo da equipa é encontrar marcadores que possam ser usados como preditores da gravidade da doença, a médio e longo prazo o propósito é perceber os "mecanismos de causa e efeito".

"Gostaríamos de perceber porque é que uma alteração em determinado parâmetro resulta num prognóstico pior e, a partir do momento em que percebermos os mecanismos, podemos pensar em intervenções terapêuticas", concluiu.

Com um financiamento de 30 mil euros, este é um dos 55 projetos apoiado pela 2.ª edição da linha RESEARCH 4 COVID-19, que visa responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e que na sua 1.ª edição apoiou 66 projetos.

Além do i3S, o projeto envolve também o Centro Hospitalar Universitário de São João, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).