Investigadores incentivam jovens a proteger o mar

A preservação dos oceanos foi um dos temas em debate com estudantes no Palácio de Belém.

A preservação das espécies marinhas em vias de extinção e a história da pesca portuguesa foram o mote para a segunda sessão do "Heróis pelo Oceano", iniciativa da Presidência da República, que une personalidades do mar e estudantes do ensino secundário. Cristina Brito, professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa (FCSH-UNL), gostaria que as pessoas "pensem sobre os recursos do mar e como protegê-los".

Com uma bolsa de estudo de 10,4 milhões de euros, Cristina Brito tem-se dedicado, nos últimos dois anos, à investigação dos manatins, uma especie que convive com seres humanos há séculos e que está em vias de extinção. O seu projeto, o "4Oceans", reúne 30 investigadores de diferentes universidades, cujo objetivo comum será "construir um atlas que descreva os 2000 anos da história de algumas das espécies, que interagiram ou foram caçadas pela Humanidade".

"Passaremos a saber o impacto da ação humana nos oceanos. Vai permitir que as pessoas pensem sobre os recursos do mar e como protegê-los", afirmou a investigadora.

Passado e Futuro

Guilherme Piló Soares, com 80 anos, mantém uma ligação permanente ao mar desde criança. "Eu entrei na pesca do bacalhau com 17 anos, ou seja, em 1960. Portanto era uma criança como vós". Guilherme Piló Soares contou aos jovens que a pesca do bacalhau foi uma "vida tão complicada", cheia de competição entre os pescadores que viviam numa "casca" durante seis meses em temperaturas 20 graus abaixo de zero.

Através da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Guilherme Piló Soares escreveu um livro - "Homens sem coração" -, em que conta uma parte da História de Portugal muitas vezes esquecida. Quando questionado pelos jovens se alguma vez teve medo do mar, disse: "Eu nunca tive medo do mar. Mas respeito o sentimento, sim". O pescador da Nazaré lembrou aos jovens que a poluição nas praias era pior no seu tempo do que hoje. "Está a ficar melhor. Não sei se por hábito da natureza ou se por nós próprios".

A iniciativa contou com a presença do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que explicou aos jovens o propósito destas palestras: "reconhecer heróis e como nós todos também podemos sê-lo". A iniciativa decorre até 31 de maio.