Investigadores procuram idosos que queiram prevenir risco de demência

Uma equipa de investigadores, liderados por Ana Rita Silva, do Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitivo-Comportamental da Universidade de Coimbra, está à procura de voluntários para participarem num programa de prevenção do risco de demência. Através de estratégias que potenciem a mudança de estilos de vida e a flexibilidade cognitiva e emocional, pretende-se ajudar a prevenir o declínio cognitivo e promover a saúde do cérebro.

Atualmente, o programa REMINDER está a ser testado por um grupo de 20 pessoas, entre os 60 e os 75 anos, maioritariamente de Coimbra, que "apresentam queixas de memória ou problemas de saúde que podem ter impactos na saúde do cérebro, por serem conhecidos fatores de risco para a demência, como hipertensão, diabetes e obesidade", adianta Ana Rita Silva.

Depois, os investigadores pretendem "alargar a implementação a outras regiões do país, com características importantes do ponto de vista do risco acrescido para a demência", como, por exemplo, "zonas predominantemente rurais e zonas com predominância de população sénior, com escolaridade inferior ao 9.º ano", acrescenta.