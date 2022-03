Investimento de dez milhões em Beja para receber novos KC-390

Teixeira Correia Hoje às 21:04 Facebook

O último passo da Força Aérea Portuguesa (FAP) para receber as novas aeronaves da Embraer KC-390, que vão substituir os Lockheed C-130 H/ H-30 Hercules C-130 (C-130H) ao serviço da FAP desde 1977, já foi dado para dar cumprimento à capacidade militar pretendida pelo Governo.

A 21 de março foi publicado em Diário da República o despacho que "declara de imprescindível utilidade pública o edifício destinado à instalação de simulador de voo para o sistemas de Armas KC-390, a construir na Base Aérea N.11", assinado pelo ministro da Defesa Nacional e pelo secretário de Estado da Conservação da Natureza Florestas e do Ordenamento do Território.

O documento permite à FAP ultrapassar um impedimento legal e "proceder ao abate de três azinheiras adultas", localizadas em terrenos que são propriedade do Estado e que se encontram inseridas no Plano Diretor Municipal (PDM) de Beja como instalações e espaços militares, localizadas na zona de servidão da BA11.

Com esta declaração, a FAP pode concluir o investimento de 9,8 milhões de euros na BA 11, construindo o edifício para a Esquadra 501 e para o simulador de voo, obras que custarão 5,3 milhões de euros, e a requalificação do hangar 131-264, cujas obras já estão em curso, com um preço base de 4,3 milhões de euros. O hangar alvo de grande requalificação, foi durante muitos anos "a casa" dos Alpha-Jet, da Esquadra 103-"Caracóis", suspensa em 2018 com o fim de vida das aeronaves recebidas da Alemanha.

Novo simulador de voo

Aos quase 10 milhões de euros, juntam-se a aquisição das cinco aeronaves KC-390 e do simulador de voo que envolve um montante superior a 606 milhões de euros, a que se juntam mais 221 milhões de euros, ambos acrescidos de IVA, sendo esta última rubrica referente a serviços logísticos, equipamentos eletrónicos e à concretização do programa de aquisição e sustentação das aeronaves. Estas despesas foram autorizadas pelo Conselho de Ministros de 11 de julho de 2019, para aquisição daqueles bens ao consórcio Embraer, SA e Embraer Portugal, SA, devendo a primeira aeronave chegar à BA11, no decurso do próximo ano.

Todo o investimento visa a transferência para a unidade de Beja da Esquadra 501-"Bisontes", que opera os C-130H, com a deslocação da esquadra de transporte da BA6, do Montijo, com vista à requalificação desta base enquanto aeroporto complementar da Portela, em Lisboa. A FAP tem outra esquadra de transporte, a Esquadra 502-"Elefantes", que opera o Airbus C295M.

De acordo com o site brasileiro "Cavok-Asas de Informação", que inclusivamente publicou um mapa com a localização das novas infraestruturas, a norte do hangar no novo edifício da Esquadra estará localizado o simulador. Ao lado do hangar estará um novo imóvel que albergará Equipamentos de Apoio ao Solo, contendo ferramentas e ativos específicos para manter e operar os cinco aviões KC-390 portugueses.

A empresa alemã Rheinmetall Defense Eletronics foi a fornecedora escolhida pela Embraer para entregar o novo simulador, que compreende três tipos de simulação para a tripulação das aeronaves de origem brasileira. Um simulador de movimento de voo completo, um instrutor de procedimentos de cabine e um instrutor de estação de carga para mestres de carga.

Treinados no Brasil

De acordo com o "Cavok-Assas de Informação", os primeiros tripulantes portugueses do KC-390, pilotos e operadores de carga, já foram treinados no Brasil junto da Ala 2, em Anópolis, com o pessoal do 1º Grupo de Transporte de Tropas "Esquadrão Zeus", da Força Aérea Brasileira. O treino foi concluído em novembro de 2021.

O JN questionou a Força Aérea sobre a verba final envolvida nas obras da BA11 e sobre as datas de transferência da Esquadra 501 e de chegada da primeira aeronave a Beja, mas o ramo militar não respondeu em tempo útil.

Operacionalidade da BA11

A unidade acolhe há 38 anos, desde 24 de novembro de 1993, a Esquadra 552-"Zangões", que operava os velhinhos e míticos helicópteros Alouette III e desde fevereiro de 2019 os novos AW119MKII "Koala". Além dos pilotos da FAP, a Esquadra é responsável pela formação dos pilotos para a Marinha. A 552-"Zangões" vai passar para a BA 1, em Sintra.

A Esquadra 601-"Lobos" com os aviões de patrulha marítima Lockheed P-3C Cup+ Orion está instalada em Beja desde 19 de fevereiro de 2008 e vai manter-se na BA11, onde está também a Esquadra 101-"Roncos", com os aviões TBM-30 Épsilon, usados para instrução complementar e básica de pilotagem. Entre 1993 e 2009 foi recolocada em Beja, ano em que regressou à "Casa Mãe", a BA1, em Sintra. No dia 1 de Julho de 2020, a 101-"Roncos"é de novo transferida para a BA11.

"Asas de Portugal" e os saudosos Alpha-Jet

Sem estar desativada e à espera da atribuição de uma nova aeronave, mas desde 13 de julho de 2018 que a Esquadra 103-Caracóis" não voa. Chegou a Beja em janeiro de 1987, tendo em 6 de outubro de 1993, passando a operar os Alpha-Jet, aeronave recebida das Forças Armadas Alemãs depois de estas deixarem a unidade de Beja. Em 2001, volta a haver uma patrulha acrobática na FAP e a partir de 2005 foi denominada "Asas de Portugal", tendo sido desativa em 2010