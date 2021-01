Investimento de 10 milhões para eletrificar ferrovia galega e ligar à Linha do Minho

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:40 Facebook

A Administração de Infraestruturas Ferroviárias (Adif), em Espanha, deverá investir 10 milhões de euros na modernização da ferrovia entre a estação de Guillarei, na Galiza, e a fronteira portuguesa.

A eletrificação do troco permitirá a ligação à Linha do Minho também em fase final de modernização.

Segundo o jornal 'Voz da Galiza' a obra está já em consulta pública e deverá ser adjudicada este ano. A intervenção incidirá na via férrea Guillarei-Valença do Minho, um traço com cerca de 3920 quilómetros.

E adequará a linha, tornando possível o percurso continuo de comboios elétricos a partir da fronteira de Valença.