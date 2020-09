Investimento de 300 mil euros em proteção tranquiliza pais

Sandra Freitas Hoje às 11:22 Facebook

Colégio diferenciou portas de entrada, apostou em materiais de desinfeção e contratou 18 funcionários.

São 8.30 horas e Hélder Oliveira chega à entrada principal do colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, com os três filhos. Despede-se dos dois mais velhos, Duarte e Eduardo, a frequentar o 5.º e 7.º anos, respetivamente, e mantém a mão agarrada a Gonçalo, do 1.º ano. O mais pequeno há de entrar, minutos depois, na escola pelo acesso das traseiras.

Diferenciar as portas de entrada e saída por ciclos é umas das mudanças mais visíveis do colégio para fazer face à pandemia. Mas o maior investimento, de 300 mil euros, foi feito em material de desinfeção e purificação do ar nas salas de aula, biblioteca e refeitório.