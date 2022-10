Investimento mantém-se mas vai haver menos luzes de Natal nas ruas

Marta Neves * Ontem às 23:21 Facebook

A redução dos consumos energéticos das iluminações de Natal, nomeadamente com a utilização de lâmpadas LED, tem vindo a ser uma aposta dos municípios nos últimos anos.

Em plena crise energética e seguindo as recomendações do Governo, as medidas intensificaram-se e há autarquias em que a expectativa é ter uma redução do consumo na ordem dos 50%. O que não implica que as câmaras tenham investido menos.

No Porto, cujo gasto será de 409,5 mil euros, "o número de elementos em mais de 80 ruas até será superior", disse ao JN fonte da Associação de Comerciantes do Porto, mas o uso de "microlâmpadas LED de baixo consumo" - cuja utilização é superior a 96% - vai permitir "uma redução no consumo de cerca de 30%".