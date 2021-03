Investimento no Interior cresce mas ainda não se nota

Glória Lopes Hoje às 13:31 Facebook

Programas com incentivos excederam as melhores expectativas do Governo. Projeto para criação de emprego nas zonas mais remotas do país recebeu 500 milhões.

Um ano depois de o Governo ter anunciado um apoio de 4827 euros à cabeça para quem quisesse mudar-se para o interior, foram entregues 207 candidaturas à medida Emprego Interior MAIS, uma das criadas para a mobilidade de trabalhadores. Foram beneficiadas 740 pessoas e investidos 1,2 milhões de euros. A medida faz parte de um pacote de 426 milhões de euros, para um impacto previsto de 665 milhões, anunciados para atrair população para o Portugal periférico e despovoado. "O investimento foi ultrapassado", garantiu ao JN, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, notando, porém, "que ainda não é suficiente" para que o impacto começar a notar-se.