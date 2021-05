IPCA entra "em casa" dos alunos do secundário de todo o país 

Salomé Filipe Hoje às 18:06 Facebook

Os alunos do ensino secundário de todo o país vão poder "viajar", em direto, pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, experienciando como se vive o dia a dia na instituição. A iniciativa "OPEN"IPCA" acontece a 1 e a 2 de junho e engloba sessões de esclarecimento, onde os futuros estudantes universitários podem conversar com os diretores dos cursos e colocar questões.

"Vamos fazer chegar o IPC a casa dos alunos, para que o IPCA passe a ser também a sua casa", explica Maria José Fernandes, presidente da instituição de ensino superior, acrescentando que "o objetivo é, não só divulgar a oferta formativa, mas também contribuir para uma decisão bem fundamentada acerca do curso superior que irão escolher".

No dia 1, a partir das 16 horas, e no dia 2, após às 10.30 horas, estão previstas várias sessões de esclarecimento, em direto, em que os alunos do secundário podem escolher as salas "Zoom" de cada uma e, assim, conversar com os diretores dos cursos e colocar questões. "A grande novidade deste ano será a sessão Live Open IPCA"2021, que terá uma componente totalmente inovadora, com várias novidades e surpresas reservadas para os alunos do secundário", adianta Daniel Miranda, docente da instituição. Há, também, espaços dedicados a esclarecer dúvidas sobre o ingresso no ensino superior.

O programa completo do evento está disponível no site do "OPEN"IPCA".