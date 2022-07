IPMA coloca 13 distritos em aviso vermelho

Joana Amorim Hoje às 13:07 Facebook

Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Portalegre em alerta para temperaturas máximas extremamente elevadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de alargar o aviso vermelho - o mais elevado na escala - a mais cinco distritos devido à vaga de calor que assola o país.

São agora 13 os distritos em aviso vermelho face aos valores extremamente elevados da temperatura máxima esperados para o dia de hoje: Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém e Portalegre. Sob aviso laranja (persistência de valores muito elevados da temperatura máxima) mantêm-se Lisboa, Setúbal, Évora e Beja; e amarelo Faro. Destaque para o distrito de Santarém, com previsões do IPMA de termómetros nos 46.ºC, hoje, em Alpiarça, Entroncamento, Golegã e Tomar.

Portugal está, pelo menos até à próxima sexta-feira, em situação de contingência devido às elevadas temperaturas. Nos próximos dias, de acordo com as previsões do IPMA, grande parte do território deve alcançar valores de temperatura máxima superiores a 40.ºC, com agravamento nos dias 13 e 14, "em especial no Alentejo, onde se poderá registar valores de 46.ºC; no Vale do Tejo, com 45.ºC; e no nordeste transmontano, com valores entre os 40.ºC e os 44.ºC". Para quarta-feira, excetuando Viana do Castelo (laranja) e Faro (amarelo), todo o território estará sob aviso vermelho. Fenómeno que coloca praticamente todo o país em risco muito elevado ou máximo de incêndio.