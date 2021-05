IPO do Porto na linha da frente da Medicina de Precisão

Joana Amorim Hoje às 08:08 Facebook

Unidade de Investigação Clínica aposta em ensaios clínicos precoces para cancros raros.

É um corredor de gabinetes. Não há material de laboratório. A Ciência faz-se no computador. Com dados. Validados ao minuto, ao segundo. Uma equipa de 16 pessoas. Liderada por José Dinis, que fala, pensa, mexe-se à velocidade da luz. Na Unidade de Investigação Clínica do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, faz-se Medicina de Precisão. Dirigida não ao tumor, mas à alteração genética. "É a nova oncologia. A oncologia moderna é isto".

Como? "Procurando a agulha no palheiro". Tomemos por hipótese um cancro nas glândulas salivares. Raro, portanto. "Fazemos o perfil, vemos que há uma alteração genética X e sabemos que existem ensaios clínicos, de nova geração, nessa área. Ou seja, recrutamos o doente não pela localização do tumor, mas pela alteração genética", explica.