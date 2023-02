IPO Porto com segundo maior número de admissões de sempre

Joana Amorim Hoje às 08:34 Facebook

Instituto recebeu 11.500 novos doentes de cancro no ano passado e realizou 60 mil consultas de oncologia médica. Definido como objetivo duplicar participantes em ensaios clínicos.

No ano passado, chegaram ao Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto 11.500 novos doentes. Naquele que é o "segundo maior número de sempre", só sendo ultrapassado pelas quase 12 mil admissões verificadas em 2016, explica, ao JN, o seu presidente. Em níveis recorde, destaque, ainda, para o número de consultas de oncologia médica, próximas das 60 mil. Depois do impacto da pandemia, com utentes a chegarem com doença mais avançada, Júlio Oliveira afiança uma "normalização".

Em termos de patologias, dá nota de um aumento de incidência "significativo no cancro da mama", no que diz ser "uma tendência global", associada ao "sedentarismo e à abundância alimentar". Crescimento que se verifica, ainda, no pâncreas. Em sentido inverso, pulmão e cólon e reto estão a descer.