IPSS pedem apoio extra para subir salários

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) reclamam apoios extraordinários do Estado para poderem aumentar salários aos trabalhadores e fazer face à subida de custos. O setor considera-se "esquecido" pelo Governo, porque "não faz barulho na rua".

"Há um certo esquecimento deste setor, que faz muito e bem no cumprimento da sua responsabilidade de proteção social. Aos olhos do Estado, este é um setor pacífico, porque não vai para a rua e, por isso, é esquecido", acusou o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das IPSS (CNIS), em declarações ao JN no final da assembleia geral daquela instituição, este sábado em Fátima.