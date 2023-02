Instituto Português do Sangue reforça apelo à dádiva

Inês Malhado Hoje às 20:03 Facebook

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) reforçou, esta quinta-feira, o apelou à dádiva de sangue através das redes sociais. Os níveis de sangue estão a normalizar desde o mês passado, avançou, ao JN, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

O SNS voltou a apelar à dádiva de sangue, uma vez que as reservas necessitam de ser reforçadas, lembrando que "esta causa é de todos, pois a qualquer momento qualquer um de nós pode necessitar de receber sangue para viver".

Os primeiros dois meses do ano tendem a ser os mais críticos para a dádiva de sangue, lembrou, em resposta escrita ao JN, o IPST, explicando que essa situação se deve ao "agravamento das infeções respiratórias" e "às condições atmosféricas adversas que contribuem para uma menor afluência aos locais de colheita e uma maior suspensão para a dádiva de sangue".

Este ano essa variação sazonal verificou-se no início de janeiro, embora "mais cedo e de forma menos marcada relativamente aos anos anteriores", sublinhou o IPST. A situação tem vindo a normalizar desde 10 de janeiro, data em que as reservas de sangue se encontravam em níveis baixos.

Até esta quinta-feira as reservas de sangue do tipo O positivo e A positivo situavam-se nos seis dias, um nível abaixo do considerado como "alerta verde". Já para o tipo AB positivo situavam-se nos 56 dias. Considerando as exigências dos hospitais, os dias de reserva para estes tipos de sangue estão nos 19 dias e nos 64 dias, respetivamente.

O IPST nota que procura manter as reservas de sangue em níveis estáveis ao promover a dádiva de sangue e sensibilizar a população para a importância da dádiva regular, lembrando que "os componentes sanguíneos têm um prazo de validade, os homens só podem dar sangue de três em três meses e as mulheres de quatro em quatro meses". São, por isso, enviadas regularmente SMS aos dadores regulares a apelar à dádiva.